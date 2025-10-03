На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае Adidas выпустила одежду для питомцев

OC: в Китае Adidas выпустила в продажу одежду для домашних питомцев
true
true
true
close
Adidas

В Китае компания Adidas выпустила лимитированную коллекцию одежды для домашних питомцев, пишет Oddity Central.

В начале октября компания официально запустила осенне-зимнюю коллекцию Adidas Originals для мелких домашних животных.Линейка представлена в четырёх цветах — чёрном, синем, зеленом и розовом. В нее вошли спортивные костюмы и аксессуары, выполненные в фирменном стиле бренда. В отличие от первой коллекции, выпущенной ранее и получившей большой успех среди владельцев собак и кошек, новая линейка расширила размерный ряд — теперь доступны варианты от XS до 2XL, что делает одежду подходящей для питомцев самых разных пород.

Коллекция поступила в продажу в флагманских магазинах Adidas в Шанхае, Пекине и Чэнду, а также доступна онлайн.

Бренд позиционирует эту инициативу как часть своей стратегии укрепления эмоциональной связи с клиентами и популяризации образа Adidas как «дружественного к домашним животным».

Ранее суд в Китае отменил аукцион по продаже кошки, чтобы погасить долги владельца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами