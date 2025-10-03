В Китае Adidas выпустила одежду для питомцев

OC: в Китае Adidas выпустила в продажу одежду для домашних питомцев

В Китае компания Adidas выпустила лимитированную коллекцию одежды для домашних питомцев, пишет Oddity Central.

В начале октября компания официально запустила осенне-зимнюю коллекцию Adidas Originals для мелких домашних животных.Линейка представлена в четырёх цветах — чёрном, синем, зеленом и розовом. В нее вошли спортивные костюмы и аксессуары, выполненные в фирменном стиле бренда. В отличие от первой коллекции, выпущенной ранее и получившей большой успех среди владельцев собак и кошек, новая линейка расширила размерный ряд — теперь доступны варианты от XS до 2XL, что делает одежду подходящей для питомцев самых разных пород.

Коллекция поступила в продажу в флагманских магазинах Adidas в Шанхае, Пекине и Чэнду, а также доступна онлайн.

Бренд позиционирует эту инициативу как часть своей стратегии укрепления эмоциональной связи с клиентами и популяризации образа Adidas как «дружественного к домашним животным».

