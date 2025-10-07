На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-замдиректора Пермского порохового завода получил 7 лет тюрьмы

Бывший топ-менеджер Пермского порохового завода Холоимов получил 7 лет тюрьмы
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший замдиректора Пермского порохового завода Сергей Холоимов получил семь лет лишения свободы и штраф по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мотовилихинский районный суд Перми.

«Он (Холоимов. — прим. «Газеты.Ru») признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и одного преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег)… Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет со штрафом 700 тысяч рублей», – уточнили в суде.

По данным агентства, в деле Холоимова было еще несколько фигурантов. Один из них получил девять лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб, второй – восемь лет лишения свободы и штраф 800 тыс. руб. Как отмечается, дело предположительно связано с хищением средств, выделенных государством на модернизацию порохового завода, а также Научно-исследовательского института полимерных материалов. Проходили слушания в закрытом от журналистов режиме.

Ранее на Пермском пороховом заводе обрушилось перекрытие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами