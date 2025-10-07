Экс-замдиректора Пермского порохового завода получил 7 лет тюрьмы

Бывший замдиректора Пермского порохового завода Сергей Холоимов получил семь лет лишения свободы и штраф по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мотовилихинский районный суд Перми.

«Он (Холоимов. — прим. «Газеты.Ru») признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и одного преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег)… Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет со штрафом 700 тысяч рублей», – уточнили в суде.

По данным агентства, в деле Холоимова было еще несколько фигурантов. Один из них получил девять лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб, второй – восемь лет лишения свободы и штраф 800 тыс. руб. Как отмечается, дело предположительно связано с хищением средств, выделенных государством на модернизацию порохового завода, а также Научно-исследовательского института полимерных материалов. Проходили слушания в закрытом от журналистов режиме.

Ранее на Пермском пороховом заводе обрушилось перекрытие.