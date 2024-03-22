На «Пермском пороховом заводе» пострадали 5 человек

При обрушении перекрытия на «Пермском пороховом заводе» пострадали пять человек». Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров.

Издание подчеркивает, что три сотрудника «Строительного управления» в результате инцидента были госпитализированы, еще двоих врачи осмотрели и оказали помощь на месте.

До этого стало известно, что спасатели за все время операции на шахте рудника «Пионер» в Амурской области сумели продвинуться на 220 метров внутрь завала.

Первую скважину по состоянию на сегодня удалось пробурить на 145 метров из 262 необходимых, вторую — на 23 метра из 200.

Обвал горных пород на руднике «Пионер» произошел 18 марта. По предварительным данным, инцидент случился на участке подземных работ. До этого сообщалось, что горноспасатели приступили к поискам пропавших. В шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.