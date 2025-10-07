На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В тематическом парке усыпят 30 белуг, если их не разрешат отправить в Китай

Daily Mail: в Канаде усыпят 30 белуг, если их не разрешат отправить в Китай
Tara Walton/Getty Images

Крупный тематический парк Marineland, расположенный недалеко от Ниагарского водопада, оказался в центре громкого скандала — его руководство заявило, что вынуждено рассмотреть возможность усыпления 30 белуг, если власти Канады не разрешат их экспорт в Китай, пишет Daily Mail.

В письме к правительству, опубликованном в минувшую пятницу, администрация Marineland обратилась с просьбой о финансовой помощи для содержания животных. Представители парка утверждают, что из-за долгов и нехватки средств запасы корма и медикаментов быстро заканчиваются, а найти подходящее убежище для белух внутри страны невозможно.

Министр рыболовства и океанов Канады Джоан Томпсон ранее на этой неделе отклонила запрос на экспорт животных в китайский океанариум Chimelong Ocean Kingdom, сославшись на закон 2019 года, запрещающий использование китов и дельфинов в развлекательных целях и ограничивающий их содержание в неволе.

«Наше решение согласуется с федеральным законом, направленным на защиту морских млекопитающих от эксплуатации», — заявила Томпсон.

В Marineland ответили, что китайский океанариум был единственным реальным вариантом переселения, поскольку в мире нет морских заповедников, способных принять сразу столько крупных млекопитающих. Парк утверждает, что в противном случае усыпление станет единственным выходом, чтобы избежать страданий животных.

Парк был закрыт для публики в конце 2024 года, после того как владельцы объявили о продаже объекта и прилегающей земли. Однако сделка пока не состоялась, а новый владелец не найден.

Ранее упавшая с неба на линию электропередачи рыба спровоцировала крупный пожар в Канаде.

