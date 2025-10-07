На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Калининградского юношу, напавшего на 14-летнего подростка, задержали

В Калининграде избивший подростка юноша стал фигурантом дела
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Калининграде задержали молодого человека, которого подозревают в нападении на 14-летнего подростка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, в отношении 18-летнего агрессора возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, фигуранта задержали. В случае, если его вина будет доказана, юноша может лишиться свободы на срок до трех лет.

Пострадавшему оказали помощь в медицинском учреждении.

«Полученные им телесные повреждения врачи квалифицировали как вред здоровью средней тяжести», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в микрорайоне Космодемьянского. Как рассказал отец пострадавшего, его сын гулял с 16-летним другом, когда встретил 18-летнего знакомого. Между ними произошел конфликт.

В результате один из школьников получил черепно-мозговую травму и другие повреждения. В ближайшее время ему предстоит серьезная операция.

Ранее жители российского многоквартирного дома сломали пожилой соседке нос из-за замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами