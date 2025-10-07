Калининградского юношу, напавшего на 14-летнего подростка, задержали

В Калининграде задержали молодого человека, которого подозревают в нападении на 14-летнего подростка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, в отношении 18-летнего агрессора возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, фигуранта задержали. В случае, если его вина будет доказана, юноша может лишиться свободы на срок до трех лет.

Пострадавшему оказали помощь в медицинском учреждении.

«Полученные им телесные повреждения врачи квалифицировали как вред здоровью средней тяжести», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в микрорайоне Космодемьянского. Как рассказал отец пострадавшего, его сын гулял с 16-летним другом, когда встретил 18-летнего знакомого. Между ними произошел конфликт.

В результате один из школьников получил черепно-мозговую травму и другие повреждения. В ближайшее время ему предстоит серьезная операция.

Ранее жители российского многоквартирного дома сломали пожилой соседке нос из-за замечания.