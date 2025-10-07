На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители российского многоквартирного дома сломали пожилой соседке нос из-за замечания

На Алтае жители многоквартирного дома сломали соседке нос из-за замечания
Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул»

На Алтае соседи избили 64-летнюю женщину из-за того, что та сделала им замечание. Об этом сообщает «Газетка Барнаул».

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Космонавтов. Пенсионерка пришла сделать замечание соседям, которые уже год нарушают общественный порядок шумными пьянками и громкой музыкой. В результате на женщину набросились и жестоко избили. В результате нападения у пострадавшей оказался сломан нос и разбит мобильный телефон.

По словам дочери пострадавшей, дебоширы также угрожали и ей, а при полиции вели себя агрессивно и продолжали хамить. Также, предварительно, у нарушителей тишины воспитываются малолетние дети, которые не спят ночами. Местные жители требуют от властей, правоохранительных органов и опеки принятия мер по факту произошедшего.

Ранее россиянка распылила перцовый баллончик в лицо соседке из-за камеры в подъезде.

