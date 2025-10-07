На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главу округа в Чувашии задержали из-за незаконного бизнеса

В Чувашии СК завел уголовное дело на главу Цивильского округа Иванова
true
true
true

Сотрудники Следственного комитета РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали руководителя Цивильского муниципального округа Алексея Иванова по подозрению в незаконном участии в бизнесе и злоупотреблении своими полномочиями. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СК.

«Алексей Иванов задержан. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2023 года Иванов фактически руководил предприятием, которое формально принадлежало другому лицу, а также вел бизнес от имени ряда индивидуальных предпринимателей. С указанным юрлицом и ИП он заключал контракты на осуществление строительных работ в обход конкурсов. Среди них — работы по благоустройству в округе. Причем контракты были оплачены за счет бюджетных средств, которые нужно было потратить на расселение жильцов аварийных домов.

В сентябре на Камчатке задержали сразу пятерых чиновников, которые создали схему по незаконному отчуждению земель муниципалитета. В СК отметили, что своими действиями подозреваемые нанесли ущерб бюджету РФ на сумму более 70 млн рублей.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова на 25 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами