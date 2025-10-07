Главу округа в Чувашии задержали из-за незаконного бизнеса

Сотрудники Следственного комитета РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали руководителя Цивильского муниципального округа Алексея Иванова по подозрению в незаконном участии в бизнесе и злоупотреблении своими полномочиями. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СК.

«Алексей Иванов задержан. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2023 года Иванов фактически руководил предприятием, которое формально принадлежало другому лицу, а также вел бизнес от имени ряда индивидуальных предпринимателей. С указанным юрлицом и ИП он заключал контракты на осуществление строительных работ в обход конкурсов. Среди них — работы по благоустройству в округе. Причем контракты были оплачены за счет бюджетных средств, которые нужно было потратить на расселение жильцов аварийных домов.

В сентябре на Камчатке задержали сразу пятерых чиновников, которые создали схему по незаконному отчуждению земель муниципалитета. В СК отметили, что своими действиями подозреваемые нанесли ущерб бюджету РФ на сумму более 70 млн рублей.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова на 25 млн рублей.