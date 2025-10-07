На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценил эффективность секретных аккумуляторных парков на Украине

Эксперт по энергетике Лизан: секретные батарейные парки будут питать ОП Украины
true
true
true
close
Anna Voitenko/Reuters

Секретная система аккумуляторных парков, созданная на Украине на случай блэкаута, сможет питать лишь часть правительственного квартала в Киеве, дата-центры и электронные сервисы банков. Однако для жилых домов энергии этих батарей не хватит. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал экономист, эксперт в области энергетики Иван Лизан.

«Созданный на Украине парк аккумуляторов вырабатывает 200 МВт, а общая потребность страны в электроэнергии сейчас составляет около 15 ГВт, то есть — в 80 раз больше. Соответственно, этот проект покроет ничтожную часть запроса», — пояснил специалист.

Он добавил, что при попадании в эти конструкции российских беспилотников, аккумуляторы будут гореть как «стог сена» — крайне быстро и без перспектив тушения.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), Украина завершила создание сети аккумуляторных парков, призванных обеспечить устойчивость энергосистемы в условиях зимних атак Вооруженных сил (ВС) РФ. Шесть засекреченных объектов общей мощностью 200 МВт способны временно обеспечивать электроэнергией около 600 тыс. домов. Проект стоимостью $140 млн реализован украинской ДТЭК и американской Fluence. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили об отчаянии Зеленского из-за ударов по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами