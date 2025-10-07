Эксперт оценил эффективность секретных аккумуляторных парков на Украине

Секретная система аккумуляторных парков, созданная на Украине на случай блэкаута, сможет питать лишь часть правительственного квартала в Киеве, дата-центры и электронные сервисы банков. Однако для жилых домов энергии этих батарей не хватит. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал экономист, эксперт в области энергетики Иван Лизан.

«Созданный на Украине парк аккумуляторов вырабатывает 200 МВт, а общая потребность страны в электроэнергии сейчас составляет около 15 ГВт, то есть — в 80 раз больше. Соответственно, этот проект покроет ничтожную часть запроса», — пояснил специалист.

Он добавил, что при попадании в эти конструкции российских беспилотников, аккумуляторы будут гореть как «стог сена» — крайне быстро и без перспектив тушения.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), Украина завершила создание сети аккумуляторных парков, призванных обеспечить устойчивость энергосистемы в условиях зимних атак Вооруженных сил (ВС) РФ. Шесть засекреченных объектов общей мощностью 200 МВт способны временно обеспечивать электроэнергией около 600 тыс. домов. Проект стоимостью $140 млн реализован украинской ДТЭК и американской Fluence. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

