Россиянин вступил в поединок с дверью и проиграл

Уфимец вступил в поединок с дверью и попал на видео

В Уфе мужчина, разговаривавший по телефону, вступил в бой с подъездной дверью. Поединок попал на камеру домофона. Позже видео опубликовал Telegram-канал «Видеодозор».

На кадрах молодой мужчина в белой куртке и с наушниками в ушах общается с оппонентом по «хендс фри», призывая его «выйти сюда». Не дождавшись оппонента, агрессор набрасывается с кулаками на подъездную дверь. Мужчина несколько раз бьет по металлу, затем отступает и обрушивается на дверь с новой силой.

Комментариев по факту инцидента от официальных ведомств не поступало.

