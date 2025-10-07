Стало известно, когда были в сети телефоны пропавшей под Красноярском семьи

ТАСС: телефоны пропавшей у Красноярска семьи вышли из сети после начала метели

Телефоны семьи Усольцевых вышли из сети через шесть часов после начала метели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, пропавшие могли провалиться в провал в скалах.

«28 сентября в день исчезновения в 22:30 последний раз были в сети телефоны пропавших, в районе скал. Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать», — добавил он, отметив, что квадрокоптер проблематично запустить из-за погодных условий — в месте поиска семьи дует сильный ветер.

Следователи установили, что Усольцевых в последний раз видели в 12:00 часов по местному времени 28 сентября. Они собирались идти в горы. В тот день погода начала портиться около 16:00.

По данным Гидрометцентра РФ, в районе поиска 7 октября температура составила -5°C, синоптики обещали мокрый снег.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина с пятилетней дочерью из Сосновоборска бесследно пропали в таежном лесу под Красноярском. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь. В поисках задействованы более 80 человек, включая местных охотников и рыбаков. По предварительной информации, семья могла стать жертвой нападения медведя — хищника запечатлел беспилотник. СК уже завел уголовное дело, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее опытный турист рассказал, почему пропала семья Усольцевых в Красноярском крае.