Стало известно, когда были в сети телефоны пропавшей под Красноярском семьи

ТАСС: телефоны пропавшей у Красноярска семьи вышли из сети после начала метели
true
true
true
close
Freepik.com

Телефоны семьи Усольцевых вышли из сети через шесть часов после начала метели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, пропавшие могли провалиться в провал в скалах.

«28 сентября в день исчезновения в 22:30 последний раз были в сети телефоны пропавших, в районе скал. Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать», — добавил он, отметив, что квадрокоптер проблематично запустить из-за погодных условий — в месте поиска семьи дует сильный ветер.

Следователи установили, что Усольцевых в последний раз видели в 12:00 часов по местному времени 28 сентября. Они собирались идти в горы. В тот день погода начала портиться около 16:00.

По данным Гидрометцентра РФ, в районе поиска 7 октября температура составила -5°C, синоптики обещали мокрый снег.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина с пятилетней дочерью из Сосновоборска бесследно пропали в таежном лесу под Красноярском. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь. В поисках задействованы более 80 человек, включая местных охотников и рыбаков. По предварительной информации, семья могла стать жертвой нападения медведя — хищника запечатлел беспилотник. СК уже завел уголовное дело, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее опытный турист рассказал, почему пропала семья Усольцевых в Красноярском крае.

