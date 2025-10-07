На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отклонил иск Бурнашкиной, родившей в турецком аэропорту, о бездействии опеки

Юрист Спиряева: иск россиянки, оставившей новорожденную дочь в Турции, отклонили
Murad Sezer/Reuters

Суд отклонил иск оставившей ребенка в аэропорту в Турции россиянки Екатерины Бурнашкиной о бездействии органов опеки. Об этом заявила юрист Елена Спиряева в беседе с РИА Новости.

«По искам к опеке у нас отказ в первой инстанции. Это было предсказуемо, так как местный суд будет принимать сторону опеки. Мы обжалуем решение в вышестоящем суде», — сказала она.

14 июля сообщалось, что 19-летнюю россиянку Екатерину Бурнашкину освободили в Турции спустя девять месяцев заключения. Ранее девушку осудили на 15 лет за то, что она родила ребенка и оставила его в туалете аэропорта Антальи. Однако после апелляции приговор был отменен, и теперь Екатерина планирует вернуться домой.

В октябре 2024 года 18-летняя Екатерина Бурнашкина родила в туалете аэропорта турецкой Антальи и оставила новорожденного ребенка в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась покинуть Турцию и вернуться в Россию. Младенца обнаружили сотрудники клининговой службы, мать и бабушку младенца задержали. При этом девушка утверждала, что не знала о своей беременности до самых родов.

Ранее девочке, которую мать бросила в аэропорту в Турции, нашли семью.

