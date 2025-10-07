WOB: в Индонезии мужчина отдал жену любовнику, а взамен получил корову и $400

В Индонезии мужчина отдал жену любовнику, чтобы уладить измену мирным путем, а взамен получил корову, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, мужчина согласился официально передать свою жену ее любовнику в ходе древней церемонии под названием Mowea Sarapu, что в переводе означает «сдать и отпустить».

Церемония проводится с согласия обеих сторон и направлена на мирное разрешение супружеских конфликтов, связанных с изменой. В ней участвуют представители обеих семей, местные старейшины и религиозные лидеры. Участники садятся за общий стол, просят прощения, передают символические дары и официально «закрывают» конфликт.

Согласно условиям церемонии, новый муж — любовник женщины — обязан был выплатить $400 и передать корову в качестве компенсации ее бывшему супругу.

Местные старейшины отметили, что такой подход позволил сторонам избежать насилия и позора для обеих семей, а также продемонстрировал, что даже в случае измены конфликт можно урегулировать «с достоинством и уважением к традиции».

Многие комментаторы выразили уважение к самообладанию экс-супруга, другие же признались, что подобный «обмен» выглядит слишком необычным для XXI века.

