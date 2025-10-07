На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина отдал жену любовнику, чтобы уладить измену мирным путем, а взамен получил корову

WOB: в Индонезии мужчина отдал жену любовнику, а взамен получил корову и $400
true
true
true
close
Shutterstock

В Индонезии мужчина отдал жену любовнику, чтобы уладить измену мирным путем, а взамен получил корову, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, мужчина согласился официально передать свою жену ее любовнику в ходе древней церемонии под названием Mowea Sarapu, что в переводе означает «сдать и отпустить».

Церемония проводится с согласия обеих сторон и направлена на мирное разрешение супружеских конфликтов, связанных с изменой. В ней участвуют представители обеих семей, местные старейшины и религиозные лидеры. Участники садятся за общий стол, просят прощения, передают символические дары и официально «закрывают» конфликт.

Согласно условиям церемонии, новый муж — любовник женщины — обязан был выплатить $400 и передать корову в качестве компенсации ее бывшему супругу.

Местные старейшины отметили, что такой подход позволил сторонам избежать насилия и позора для обеих семей, а также продемонстрировал, что даже в случае измены конфликт можно урегулировать «с достоинством и уважением к традиции».

Многие комментаторы выразили уважение к самообладанию экс-супруга, другие же признались, что подобный «обмен» выглядит слишком необычным для XXI века.

Ранее турист отправился в поездку со своей любовницей и случайно встретил жену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами