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Турист отправился в поездку со своей девушкой и случайно встретил жену

World of Buzz: в Сингапуре мужчина уехал в путешествие с любовницей и встретил жену

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singaporeincidents/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель Сингапура отправился в путешествие вместе со своей девушкой, но случайно встретил жену, пишет World of Buzz.

Неожиданная встреча произошла в аэропорту. Супруга путешественника увидела его с другой женщиной и начала снимать происходящее на видео. Это не понравилось подруге изменника, поэтому она попыталась встать и уйти, пытаясь избежать камеры.

«Что ты делаешь? Ты ведь в курсе, что состоишь со мной в законном браке, да?» — спрашивала жена у мужа.

Затем женщина попыталась узнать у любовницы супруга, в курсе ли она его семейного положения. Однако ответа так и не добилась, а мужчина назвал жену «сумасшедшей», после чего ушел со своей спутницей в другую сторону.

После того как кадры с места событий разошлись по соцсетям, люди посоветовали обманутой жене подать на развод.

Ранее в Индии отец отметил развод дочери ярче, чем свадьбу.

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