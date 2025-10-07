«Спишь в номере и на пляже»: в России оценили тренд на «сонный туризм»

Так называемый «сонный туризм» — это далеко не тренд последнего времени, а давно пользующаяся популярностью форма отпуска. По сути, к нему можно отнести любой пляжный отдых, так как люди, как правило, стараются отоспаться вне рабочих будней, отметил в беседе с НСН гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов.

«Сонный туризм — это любой пляжный отдых. Чем еще туристы там занимаются? Спят, едят, ходят на анимацию. Можно спать в номере, можно спать на пляже. Просто теперь выдумывают прикольные названия», — отметил эксперт, добавив, что такой ленивый отдых с намерением отоспаться может проходить где угодно – хоть на Байкале, хоть на Алтае.

Что касается в целом одиночных туров, то чаще всего россияне выбирают такой формат для отдыха либо в санаториях, либо там, где очень много «тусовок и активностей», отметил Арзуманов. В частности, многие одинокие туристы предпочитают провести отпуск в Таиланде или на Ибице, где всегда найдется интересный способ провести время вне зависимости от наличия компании, привел он пример.

«А в условный лес одиночки не уходят, таких меньше 10%. Я думаю, что их даже около 5%», — заключил специалист.

Напомним, как выяснила «Газета.Ru» из исследования аналитиков, в России набирает популярность «сонный туризм» — короткие поездки с целью выспаться, восстановиться, побыть в тишине и на свежем воздухе. Чаще всего такой формат отдыха выбирают жители крупных городов. Самым привлекательным местом для сна большинство опрошенных считают уединенные домики в горах на Алтае или Кавказе (29%) либо спа-отель недалеко от своего города (28%). На третьем месте — ретрит-центр на природе, например в Карелии или на Байкале (25%), на четвертом — санаторий или пансионат в средней полосе России (18%). По мнению экспертов, фактором формирования тренда стали хронический стресс мегаполисов и информационная перегрузка.

Ранее сообщалось, что в России растет спрос на туризм в регионах с развивающимся сельским хозяйством.