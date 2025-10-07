Стало известно, кто управлял съехавшим в пешеходный переход в Симферополе «Ниссаном»

В Симферополе за рулем съехавшей в подземный пешеходный переход иномарки находился 15-летний подросток. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и влетел в пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД России.

Инцидент произошел 7 октября в 00:45 на площади Ахмет-Хана Султана. Машина марки «Ниссан Тиана» на высокой скорости въехала в пешеходный переход. Юноша 2010 года рождения, находившийся за рулем, не имел права управления транспортным средством.

«Несовершеннолетний водитель доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Информация о состоянии пострадавшего отсутствует. В МВД добавили, что решают вопрос о постановке юноши на учет в органах внутренних дел и привлечении его родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

