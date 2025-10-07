Мужчина случайно получил зарплату в 300 раз больше положенного и сохранил деньги через суд

Чилиец получил зарплату в 300 раз больше и сохранил деньги через суд

В Чили офисный работник получил по ошибке зарплату, превышающую его обычный доход более чем в 300 раз — и после трех лет судебных тяжб смог законно оставить деньги себе, пишет NDTV.

Мужчина, имя которого не разглашается, зарабатывал $460 в месяц. Однако в мае 2022 года бухгалтер компании допустил грубую ошибку, и на счет сотрудника поступило $170 тысяч. Сначала мужчина заверил руководство, что вернет излишек, но вскоре подал заявление об увольнении и перестал выходить на связь. После нескольких попыток связаться с ним компания подала в суд, обвинив бывшего сотрудника в краже.

Тем не менее, спустя три года судебных разбирательств суд Сантьяго встал на сторону работника. Судья постановил, что произошедшее нельзя квалифицировать как кражу, так как деньги были перечислены добровольно, пусть и по ошибке. Инцидент был классифицирован как «несанкционированное взыскание», что исключает уголовную ответственность. В итоге уголовное дело было закрыто, а экс-сотрудник формально остался с полученными средствами.

Компания, однако, не собирается сдаваться — юристы намерены оспорить решение в гражданском порядке и «использовать все возможные юридические инструменты для пересмотра вердикта».

