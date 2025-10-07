Благодаря президенту РФ Владимиру Путину Россия является великой державой с устойчивой экономикой, высоким международным статусом и сильной социальной доктриной, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов, поздравляя главу государства с днем рождения.

Романов отметил, что Россия – лидер антимонополярного движения в мире.

«Многие государства благодарят Россию и президента Владимира Путина за дружбу, за защиту и покровительство, за ту борьбу, которую наша держава ведет с неонацистским киевским режимом в рамках СВО», — написал он.

Романов добавил, что Санкт-Петербург отдельно благодарит Путина за постоянное внимание.

«Санкт-Петербург благодарит Путина за поддержку масштабных инфраструктурных проектов, реализация которых позволяет городу на Неве развиваться как современному мегаполису. Пример президента вдохновляет миллионы россиян трудиться на благо страны», — отметил депутат.

Также Романов пожелал Путину крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.