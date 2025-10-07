Общественница призвала пересмотреть порядок продления инвалидности диабетикам

В России необходимо пересмотреть порядок продления инвалидности диабетикам при достижении 18 лет. Об этом сообщила глава АНО «Диамапы» Гузель Щанина Telegram-каналу Baza.

По сообщению СМИ, в настоящее время более тысячи россиян ежегодно теряют статус инвалида из-за порядка проведения медико-социальной экспертизы. Согласно статистике Минтруда, в 2023 году в Тамбовской и Брянской областях инвалидность не была установлена ни одному молодому человеку с сахарным диабетом первого типа. 90% отказов в Костромской области, 86,7% — в Кировской, 75% — в Калужской и на Камчатке.

В то же время главные бюро МСЭ в 2024 году провели контрольные проверки 1304 человек, которым ранее отказали в инвалидности из-за диабета. Как отмечает издание, в 82,2% случаев первоначальный отказ был подтвержден.

По словам Щаниной, суть проблемы заключается в том, что в бюро проверяют исключительно физические осложнения, такие как поражения почек, глаз, сосудов. В том случае, когда осложнения не достигают 40%, в продлении инвалидности отказывают. Однако специалисты не учитывают экономические, социальные и психологические факторы, существенно влияющие на жизнь человека с диабетом.

Ранее чиновник назвал продукты, которые приводят к диабету.