Жительница Дагестана бросила в захламленной квартире детей с бронхитом и температурой

В Кизилюрте женщина бросила больных детей в захламленной квартире
Telegram-канал «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА»

В Дагестане местная жительница ответит перед законом за неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает Telegram-канал Gor Mash.

По информации канала, женщина из Кизилюрта содержала малолетних детей в ужасном состоянии — оставляла их одних в захламленной квартире. Девочку двух лет и мальчика четырех лет с бронхитом и температурой изъяли правоохранители. Сейчас несовершеннолетние находятся в безопасности.

До этого в Канске у семьи изъяли детей после отравления одной из дочерей.

Ранее жительница Омской области пожаловалась на соседку, дети которой часами плачут на улице.

