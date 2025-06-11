Сибирячка пожаловалась на соседку, чьи дети часами плачут на улице

В Омской области соседка пожаловалась на мать, чьи дети часами плачут на улице

В Омской области жительница села Юрьево пожаловалась на соседку, дети которой часами плачут на улице. Об этом женщина рассказала в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Женщина опубликовала видео, на котором слышен жалобный плач ребенка, который зовет маму. Автор роликов утверждает, что у нерадивой матери уже забирали детей, но та, якобы, не сделала никаких выводов: она либо оставляет их дома одних, либо не пускает внутрь. Соседка утверждает, что нерадивую родительницу уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, но та, вероятно, выводов не сделала.

«Бедные ребятишки, аж самому плакать хочется», «В таких случаях вызывайте соответствующие органы. Простите, но видео досмотреть до конца не смогла, сердце разрывается», «Вызывайте полицию», — высказались в комментариях подписчики паблика.

В пресс-службе минтруда и социального развития региона поблагодарили женщину, сделавшую видео, за бдительность и пообещали, что специалисты комплексного центра Кормиловского района проверят семью и дадут ответ не позднее 16 июня.

Ранее в Кировской области сообщили, что будут судить мать за истязание четверых детей.