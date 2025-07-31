В Канске у семьи изъяли детей после отравления одной из дочерей

В Канске двухлетняя девочка отравилась неизвестным веществом на прогулке

В Красноярском крае двоих детей передали в социальный центр после того, как их сестра отравилась на прогулке. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Канске. По предварительной информации, двухлетняя девочка гуляла вместе с восьмилетним братом и шестилетней сестрой в частном секторе.

Когда компания вернулась домой, мать заметила, что состояние младшей дочери ухудшилось. Ребенка тошнило, он терял создание. Выяснилось, пострадавшая отравилась неизвестным веществом.

«Женщина сразу обратилась за скорой медицинской помощью. Девочку госпитализировали», – сообщается в публикации.

Во время проверки выяснилось, что жилищные условия родителей не подходят для детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли у семьи старших брата и сестру.

«Малолетним будет оказана медицинская, психологическая и другая поддержка», – рассказали в ведомстве.

Родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. На данный момент проходит проверка.

Ранее девятилетняя девочка отравилась жидкостью для розжига на турбазе в Саратове.