В Думу внесли законопроект об «исполнительских каникулах» для жителей приграничья

В Госдуму внесли законопроект о заморозке долгов жителям прифронтовых регионов
Depositphotos

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о приостановке уплаты долгов жителями территорий, где введено военное положение или режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Уточняется, что документ рассмотрение документа инициировала группа депутатов ГД во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

По словам Хинштейна, данная инициатива предусматривает так называемые «исполнительские каникулы» на период действия военного положения или режима КТО. Законопроект был разработан после обращения жителей Курской области, которые из-за постоянных атак ВСУ несут значительный ущерб. Многие граждане просто не имеют реальной возможности погашать свои задолженности, подчеркнул Хинштейн.

Политик полагает, что введение таких «каникул» станет серьезной поддержкой жителям области.

Накануне член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов заявил «Газете.Ru», что в нижнюю палату парламента внесен законопроект о «заморозке» взыскания долгов на территориях, где объявлено военное положение или режим КТО. Он коснется семи приграничных регионов.

Ранее в Госдуме предложили провести кредитную амнистию для ряда граждан.

СВО: последние новости
