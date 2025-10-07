На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о попытке лидера самарской ОПГ уйти на СВО вместо колонии

SHOT: главарь ОПГ «Индейцы» Коптелов просился на СВО вместо 24 лет колонии
Максим Блинов/РИА Новости

Лидер самарской преступной группировки «Индейцы» Сергей Коптелов, которого приговорили к 24 годам колонии строгого режима, просился на специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что адвокат криминального авторитета подал ходатайство об отправке его клиента на линию фронта спустя четыре месяца после заключения, однако суд не удовлетворил его.

Группировка «Индейцы» под руководством Коптелова совершала заказные убийства, занималась рэкетом, а также незаконным оборотом оружия. Члены банды ответственны, в частности, за убийство владельца нефтебазы при содействии экс-начальника милиции ОВД по Новокуйбышевску Игоря Шевяхова.

25 сентября портал Chita.Ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о побеге лидера забайкальской преступной группировки 90-х годов «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, известного как Ведера, из зоны СВО. Мужчина был осужден в 2011 году за бандитизм и угоны на 24 года. В 2024-м он отправился на передовую из колонии.

Ранее СМИ сообщили об уходе на СВО соучастника расправы над киллером Македонским.

