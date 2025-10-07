На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина съел 3 кг мармеладных мишек и оказался в реанимации

OC: британец за 3 дня съел 3 кг мармеладных мишек и попал в больницу
Shutterstock/FOTODOM

Британец оказался в отделении неотложной помощи после того, как за три дня съел почти три килограмма мармеладных мишек, пишет Oddity Central.

По данным СМИ, Натан Римингтон заказал на Amazon контейнер мармеладок весом 3 кг и за короткое время употребил сладостей на 10 тысяч килокалорий. Вскоре мужчина почувствовал резкие боли в животе, сильную потливость и слабость. Его доставили в больницу, где врачи первоначально заподозрили пищевое отравление. Однако анализы показали аномально высокий уровень желатина в желудочно-кишечном тракте пациента.

После дополнительных обследований у Римингтона диагностировали острый дивертикулит — воспаление дивертикулов (небольших выпячиваний стенки толстой кишки). Медики отмечают, что чрезмерное употребление желатина и других плотных ингредиентов может способствовать развитию кишечной непроходимости и воспаления.

Мужчине пришлось провести шесть дней в реанимации, где ему назначили внутривенную терапию и полное голодание до стабилизации состояния. Сейчас Натан полностью восстановился и, по собственным словам, «в ближайшее время к мармеладным мишкам не притронется».

Ранее в Нидерландах маленький ребенок впал в кому после употребления мармелада Haribo с каннабисом.

