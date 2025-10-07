Мигрант-наркоман избил фельдшера скорой помощи в Петербурге

В Петербурге 26-летний иностранец под наркотиками избил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 6 октября на 12-й линии Васильевского острова. Прибывшая по вызову бригада медиков пыталась оказать медицинскую помощь мигранту, находившемуся в состоянии наркотического опьянения. В ответ мужчина напал на фельдшера и нанес ему телесные повреждения.

Пострадавший медик был осмотрен коллегами и в удовлетворительном состоянии отпущен. Нападавшего задержали на месте происшествия. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои. В ходе проверки также установлено, что иностранец проживал в Петербурге с нарушением миграционного законодательства России.

Ранее буйная россиянка напала на фельдшера скорой и сбежала.