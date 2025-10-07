На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские школьники надругались над мальчиком на камеру и продавали видео

В Челябинской области школьники надругались над мальчиком и продавали видео
Depositphotos

В Челябинской области компания школьников надругалась над младшеклассником на камеру, а затем продавала это видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел на прошлой неделе в городе Катав-Ивановске. Предварительно, семиклассники совершили надругательство в отношении третьеклассника, снимая происходящее на камеру. Полученное видео они позже стали распространять за деньги.

После этого за младшего школьника вступились старшеклассники, которые избили обидчиков. В данный момент личности всех участников инцидента установлены. С подростками ведется работа. Источник Telegram-канала в силовых структурах сообщил, что надругательство над ребенком произошло за гаражами вне территории школы.

Ранее подмосковный курьер надругался над девочкой, оставшейся дома без взрослых.

