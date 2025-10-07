Бывший заммэра Москвы попал в базу скандального «Миротворца»

Бывший заммэра Москвы по вопросам социального развития в 2012-2018 годах, заслуженный врач России Леонид Печатников внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Отмечается, что он попал в список экстремистского портала за свою работу по организации детских поездок в Крым, сообщает ТАСС.

Создатели «Миротворца» утверждают, что Печатников, будучи заммэра, курировал проект детского туроператора «Мосгортур», который в свою очередь организовывал отдых для московских школьников в том числе и в Крыму. Работу экс-заммэра создатели «Миротворца» расценили как якобы «покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины и акт агрессии».

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы «черный список» пополнили журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее в украинскую базу «Миротворец» попали пять детей и десять подростков из России.