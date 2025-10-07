На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Краснодара осудили за публичные призывы к терроризму

В Краснодаре мужчину осудили на семь лет за призывы к терроризму
Shutterstock

Южный окружной военный суд признал виновным 36-летнего жителя Краснодара Марата Барашкина, который публично призывал к терроризму и намеревался вступить в террористическую организацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе следствия установлено, что мужчина 30 сентября 2022 года, будучи противником специальной военной операции, в одном из мессенджеров разместил комментарий с призывами поджечь здание прокуратуры Санкт-Петербурга. В марте 2025 года он вступил в переписку с представителем одной из террористических организаций, желая вступить в ее ряды. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы. Первые два года Барашкин проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, жителю Краснодара запрещено два года заниматься администрированием каналов и сайтов.

Ранее россиянин получил восемь лет колонии за призывы к экстремизму и 25 кустов конопли.

