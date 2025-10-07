На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец похитил девятилетнего сына из рук матери в российском кафе фаст-фуда и попал на видео

В Екатеринбурге отец похитил ребенка из рук матери в кафе
true
true
true

В Екатеринбурге мужчина похитил девятилетнего сына из рук его матери в помещении кафе фаст-фуда. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатское Чтиво».

Инцидент произошел в конце августа. Мужчина с группой людей силой забрал мальчика у матери прямо в помещении общепита — ребенок пытался вырваться, но его увели. Этот момент попал на видео.

В настоящее время местонахождение мальчика неизвестно. Полиция передала материалы по статье о похищении в Следственный комитет.

До этого, после развода родителей по соглашению, сын проживал с матерью. В какой-то момент отец забрал ребенка и не вернул, переведя его на дистанционное обучение и увезя к своим родителям. Весной суд вынес решение о передаче малолетнего матери и ограничил отца в родительских правах — в июне несовершеннолетнего вернули женщине.

Ранее в Новосибирске нашли девочку, которую отец три года прятал от матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами