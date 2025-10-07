Отец похитил девятилетнего сына из рук матери в российском кафе фаст-фуда и попал на видео

В Екатеринбурге отец похитил ребенка из рук матери в кафе

В Екатеринбурге мужчина похитил девятилетнего сына из рук его матери в помещении кафе фаст-фуда. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатское Чтиво».

Инцидент произошел в конце августа. Мужчина с группой людей силой забрал мальчика у матери прямо в помещении общепита — ребенок пытался вырваться, но его увели. Этот момент попал на видео.

В настоящее время местонахождение мальчика неизвестно. Полиция передала материалы по статье о похищении в Следственный комитет.

До этого, после развода родителей по соглашению, сын проживал с матерью. В какой-то момент отец забрал ребенка и не вернул, переведя его на дистанционное обучение и увезя к своим родителям. Весной суд вынес решение о передаче малолетнего матери и ограничил отца в родительских правах — в июне несовершеннолетнего вернули женщине.

Ранее в Новосибирске нашли девочку, которую отец три года прятал от матери.