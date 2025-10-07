На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина оттаскал российскую школьницу за волосы, угрожая ей, и попал на видео

В Севастополе мужчина оттаскал школьницу за волосы и угрожал ей
В Севастополе неизвестный схватил школьницу за волосы и стал нецензурно угрожать девочке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, инцидент произошел возле школы №38. Полицейские обнаружили в соцсетях видеозапись, на которой неизвестный мужчина схватил и удерживал за волосы девочку-подростка. На кадрах злоумышленник в нецензурной форме угрожал ей физическим устранением. Все случилось в присутствии других учащихся.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. По ее результатам стражи порядка примут процессуальное решение.

В данный момент правоохранительным органам удалось установить личности всех участников инцидента. Причины случившегося устанавливаются, действиям всех участников произошедшего дадут правовую оценку.

Ранее в Приморье пассажир автобуса напал на школьницу, не уступившую место пенсионерке.

