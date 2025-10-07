На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о скидках на оплату ЖКУ для военных пенсионеров

Депутат Чаплин: военные пенсионеры могут платить за коммуналку со скидкой до 60%
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Военные пенсионеры в большинстве регионов России могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги со скидкой от 30% до 60%. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, такие льготы предоставляются гражданам со стажем службы более 20 лет. Для действующих контрактников и сотрудников спецслужб предусмотрена отдельная мера поддержки — компенсация расходов, если затраты на оплату коммунальных услуг превышают 10% их совокупного дохода.

Депутат уточнил, что скидки устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровнях. В частности, в Санкт-Петербурге пенсионеры с трудовым стажем 40–45 лет получают 50% скидку на оплату ЖКУ, а в Москве граждане старше 80 лет полностью освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов. Кроме того, во многих субъектах пенсионерам старше 70 лет возвращается половина взносов на капитальный ремонт.

Чтобы оформить льготу, военным пенсионерам необходимо обратиться в органы социальной защиты или в многофункциональные центры, предоставив документы, подтверждающие право на получение скидки.

Ранее пенсионерам напомнили о потере некоторых льгот при трудоустройстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами