Россиянам рассказали о скидках на оплату ЖКУ для военных пенсионеров

Депутат Чаплин: военные пенсионеры могут платить за коммуналку со скидкой до 60%

Военные пенсионеры в большинстве регионов России могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги со скидкой от 30% до 60%. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, такие льготы предоставляются гражданам со стажем службы более 20 лет. Для действующих контрактников и сотрудников спецслужб предусмотрена отдельная мера поддержки — компенсация расходов, если затраты на оплату коммунальных услуг превышают 10% их совокупного дохода.

Депутат уточнил, что скидки устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровнях. В частности, в Санкт-Петербурге пенсионеры с трудовым стажем 40–45 лет получают 50% скидку на оплату ЖКУ, а в Москве граждане старше 80 лет полностью освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов. Кроме того, во многих субъектах пенсионерам старше 70 лет возвращается половина взносов на капитальный ремонт.

Чтобы оформить льготу, военным пенсионерам необходимо обратиться в органы социальной защиты или в многофункциональные центры, предоставив документы, подтверждающие право на получение скидки.

Ранее пенсионерам напомнили о потере некоторых льгот при трудоустройстве.