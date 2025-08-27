На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спасатели дали советы, как правильно вести себя в лесу

«Мособлпожспас»: заблудившимся в лесу следует идти вдоль линейных ориентиров
Заблудившимся в лесу грибникам следует идти вдоль линий электропередачи, газопроводов, широких просек и вниз по течению ручьев. Об этом сообщает Московская областная противопожарно-спасательная служба («Мособлпожспас»).

Во время сбора грибов человек может легко войти в азарт и затем заблудиться среди одинаковых кустов и деревьев. Поэтому необходимо следовать определенным рекомендациям. Так, двигаться нужно вдоль линейных ориентиров: линий электропередачи, газопроводов, широких просек, вниз по течению ручьев, избегая при этом оврагов. Через каждые 15-20 минут необходимо подавать звуковые сигналы при помощи свистка или стука палкой по дереву. Можно также безопасно развести костер, дым от которого поможет спасателям.

Перед выходом в лес следует узнать прогноз погоды, полностью зарядить телефон, надеть яркую одежду со светоотражателями. Необходимо обязательно сообщить близким о маршруте передвижения, а еще лучше не ходить в лес одному.

26 августа сообщалось, что в Шелеховском районе Иркутской области благополучно завершились поиски двух школьников, которые ушли в лес за грибами и пропали.

Ранее сообщалось, что мужчина две недели пил только воду из пруда и смог выжить в дикой местности.

