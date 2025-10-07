На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число нелегальных пересечений границы Мексики и США резко упало при Трампе

CBS: число нелегальных пересечений границы США упало до уровня 1970-х годов
Eric Gay/AP

Число нелегальных пересечений границы Мексики и США в текущем году упало до уровня 1970-х годов благодаря политике администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на внутреннюю федеральную статистику.

Отмечается, что в 2025 финансовом году (начинается с октября) за незаконное пересечение американо-мексиканской границы были задержаны 238 тысяч человек. Это число близко к уровню 1970 финансового года, когда за это же нарушение были задержаны 202 тысячи человек. В течение 2022-го финансового года было задержано около 2,206 миллиона нелегалов.

По данным телеканала, 60% задержаний пришлись на первые три месяца 2025 финансового года — период, когда бывший президент США Джо Байден еще находился на своем посту. В то же время первые восемь месяцев президентства Трампа на границе двух стран было всего 9 тыс. задержаний в месяц.

Ранее миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен.

