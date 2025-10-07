На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На улицах Курильска заметили медведя «на утренней пробежке»

Медведь пробежал по улицам Курильска в Сахалинской области
true
true
true
close
МЦУ Курильский муниципальный округ

Медведь совершил пробежку по улицам Курильска в Сахалинской области. Об этом сообщил МЦУ Курильский муниципальный округ и опубликовал видеозапись с косолапым.

Животное было замечено около 8:00 по местному времени в районе Дома культуры и спорта. Зверь двигался по направлению к улице Гидростроевской и, предположительно, ушел в сторону лесного массива.

Власти призвали горожан не приближаться к медведю и не пытаться его снимать на фото или видео, а при встрече со зверем сохранять спокойствие, не убегать и медленно отойти в безопасное место.

4 октября инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин рассказал «Газете.Ru», что при встрече с медведем нужно громко разговаривать, стучать в металлические предметы или использовать разрывные петарды, чтобы отпугнуть хищника. «Главное, не бросайте петарду в медведя, а бросайте между собой и животным, чтобы создать некий барьер страха», — посоветовал он.

Ранее в Сочи медведь угнал на улице мусорный бак и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами