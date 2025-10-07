На улицах Курильска заметили медведя «на утренней пробежке»

Медведь совершил пробежку по улицам Курильска в Сахалинской области. Об этом сообщил МЦУ Курильский муниципальный округ и опубликовал видеозапись с косолапым.

Животное было замечено около 8:00 по местному времени в районе Дома культуры и спорта. Зверь двигался по направлению к улице Гидростроевской и, предположительно, ушел в сторону лесного массива.

Власти призвали горожан не приближаться к медведю и не пытаться его снимать на фото или видео, а при встрече со зверем сохранять спокойствие, не убегать и медленно отойти в безопасное место.

4 октября инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин рассказал «Газете.Ru», что при встрече с медведем нужно громко разговаривать, стучать в металлические предметы или использовать разрывные петарды, чтобы отпугнуть хищника. «Главное, не бросайте петарду в медведя, а бросайте между собой и животным, чтобы создать некий барьер страха», — посоветовал он.

Ранее в Сочи медведь угнал на улице мусорный бак и попал на видео.