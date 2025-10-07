На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители России наблюдают суперлуние

Жители разных городов России делятся кадрами суперлуния
Илья Питалев/РИА «Новости»

Россияне делятся впечатляющими фотографиями суперлуния, запечатленными в разных уголках страны. По информации RT, пик этого редкого астрономического события ожидается в 06:47 по московскому времени.

Наблюдать первое осеннее суперлуние можно будет 6 и 7 октября. Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН прогнозируют, что это суперлуние станет одним из самых зрелищных в этом году.

Несмотря на то, что понятие «суперлуние» получило широкое распространение благодаря астрологу Ричарду Ноллу, сам феномен полнолуния в момент наибольшего приближения Луны к Земле — вполне научный факт. В это время Луна визуально кажется больше с Земли, однако эта разница не так велика, чтобы быть заметной невооруженным глазом (примерно 10%). Главное отличие заключается в яркости — она повышается до 30% по сравнению с обычным полнолунием.

Суперлуние — это время, когда полная Луна максимально сближается с нашей планетой. Хотя с астрономической точки зрения это достаточно обычное явление, оно остается красивым и зрелищным. Что это за явление, как долго оно продлится и почему в народе его называют «урожайной Луной» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как увидеть редкий звездопад в октябре.

