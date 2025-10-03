Россиянам рассказали, как увидеть редкий звездопад в октябре

С 6 по 10 октября над Северным полушарием прольется метеорный поток Драконид. В отличие от большинства звездопадов, его пик приходится на вечерние часы — сразу после заката, что делает наблюдения более удобными. Евгений Бурмистров, эксперт Пермского Политеха, рассказал как и когда лучше наблюдать небесное явление. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«На самом деле «звездопад» — это космический пылевой дождь из частиц комет и астероидов, которые, сталкиваясь с атмосферой Земли, вспыхивают светящимися полосами», — объяснл ученый.

В обычные годы Дракониды дарят всего 5–10 метеоров в час, но история знает настоящие «метеорные бури». Так, в 1933, 1946 и 2011 годах можно было увидеть сотни и даже тысячи вспышек. В 2025 году комета Джакобини–Циннера проходит перигелий — точку максимального сближения с Солнцем, что повышает шансы на необычайную активность.

Чтобы увидеть звездопад, астрономы советуют выбрать место вдали от городских огней, смотреть в сторону севера или северо-запада и дать глазам привыкнуть к темноте в течение 20–30 минут. Снять явление можно на фотоаппарат с ручными настройками или даже экшн-камеру, используя длительную выдержку и серийную съемку.

Особое внимание стоит уделить вечеру 8 октября. С 18:00 до 19:00 по московскому времени ожидается кратковременный максимум — до 100–150 метеоров в час. Единственная помеха наблюдателям — полная Луна, чье сияние способно «скрыть» более слабые вспышки.

