Конфискованный у Ходорковского участок занимает больше квадратного километра

Участок на Рублевке, конфискованный у Ходорковского, занимает больше 1 кв. км

Размер участка в подмосковной Жуковке, конфискованного судом у бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом), согласно кадастровым данным, превышает квадратный километр. Его кадастровая оценка составляет почти 18 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Уточняется, что участок предназначен «для индивидуального строительства» и имеет площадь 1075 квадратных метров. Его кадастровая стоимость оценивается в 17,8 миллиона рублей.

Несмотря на то, что участок зарегистрирован на Владимира Дубова, экс-совладельца ЮКОСа, приставы утверждают, что фактическим владельцем является Ходорковский, с которого взыскиваются средства по двум судебным приговорам. По словам представителя приставов, участок был приобретен на деньги, полученные незаконным путем. Возражений со стороны ответчиков в суд не поступало.

В результате судебного решения участок был обращен в собственность государства.

В 2012 году московский суд заочно приговорил Дубова к восьми годам лишения свободы за хищение бюджетных средств. По словам представителя ФССП, Дубов находится в розыске и не является гражданином России.

Ранее семья Ходорковских лишилась права пользоваться квартирой.