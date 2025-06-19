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Не имевший лицензии стоматолог два года лечил пациентов по роликам в интернете

В Чехии 22-летний лжестоматолог заработал миллионы на десятках пациентов
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Shutterstock

Лжестоматолога и двух его помощников, которые «вылечили» десятки пациентов, будут судить в Чехии. Об этом пишет The Guardian.

Небольшая семейная клиника открылась в городе Гавличкув-Брод в 2023 году. За это время она заработала 4 млн чешских крон (около 14,5 млн рублей) на десятках пациентов.

Не имеющий лицензии и необходимого опыта 22-летний юноша проводил осмотры, удалял зубы, лечил корневые каналы и применял анестезию, используя информацию, полученную в интернете. 50-летняя женщина работала медсестрой и имела доступ к расходным материалам, а 44-летний мужчина нашел помещение для клиники и изготавливал протезы.

Родственникам предъявили обвинения в ведении незаконного бизнеса, отмывании денег, попытке нанесения побоев, торговле наркотиками и краже. Виновным грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее в Великобритании женщина более 20 лет работала врачом-психиатромв, подделав диплом.

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