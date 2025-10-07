На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему вредно сдерживать газы

Врач Бутенко: сдерживание газов грозит вздутием и запорами
true
true
true
close
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Образование и выделение пищеварительных газов — это побочный продукт расщепления в организме человека компонентов пищи. А если человек регулярно сдерживает газы, это может привести к различным проблемам со здоровьем, предупредила в разговоре с «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника», к. м. н. Елена Бутенко.

Во-первых, врач отметила, что эпизодическое и редкое сдерживание газов серьезного ущерба здоровью не причинит.

«У здорового человека за сутки в среднем образуется от 0,5 до 1,5 литра пищеварительных газов. Это естественный процесс. Однако скопившиеся газы должны отходить, иначе это может обернуться проблемами со здоровьем. Они содержат сероводород, метан, углекислый газ и другие. Если сдерживать этот процесс, они начнут всасываться обратно в кровь, что может вызвать симптомы интоксикации», — рассказала Бутенко.

Кроме того, по ее словам, накопление пищеварительных газов в просвете кишечника способно вызвать дискомфорт, вздутие живота, спазмы и тошноту. Если человек сдерживает естественные позывы слишком часто, это может привести к необратимому растяжению стенок кишечника, болевому синдрому, запорам.

«Если сдерживание газов вошло в привычку, то повышенное давление скопившихся газов создаст в толстой кишке небольшие мешковидные выбухания, называемые дивертикулами. Эти мешочки могут стать причиной воспаления и явиться очагом инфекции. Таким образом, негативный эффект сдерживания газов в кишечнике сравним с частыми запорами. Когда газы остаются в кишечнике, они замедляют перистальтику, вызывая такое заболевание, как синдром раздраженного кишечника. К тому же частое скопление газов ухудшает процесс пищеварения», — добавила гастроэнтеролог.

Кроме того, постоянное сдерживание кишечных газов ослабляет тонус мышц тазового дна, что может привести к недержанию, предупредила специалист.

Ранее врач перечислила самые полезные осенние овощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами