Врач объяснила, почему вредно сдерживать газы

Образование и выделение пищеварительных газов — это побочный продукт расщепления в организме человека компонентов пищи. А если человек регулярно сдерживает газы, это может привести к различным проблемам со здоровьем, предупредила в разговоре с «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника», к. м. н. Елена Бутенко.

Во-первых, врач отметила, что эпизодическое и редкое сдерживание газов серьезного ущерба здоровью не причинит.

«У здорового человека за сутки в среднем образуется от 0,5 до 1,5 литра пищеварительных газов. Это естественный процесс. Однако скопившиеся газы должны отходить, иначе это может обернуться проблемами со здоровьем. Они содержат сероводород, метан, углекислый газ и другие. Если сдерживать этот процесс, они начнут всасываться обратно в кровь, что может вызвать симптомы интоксикации», — рассказала Бутенко.

Кроме того, по ее словам, накопление пищеварительных газов в просвете кишечника способно вызвать дискомфорт, вздутие живота, спазмы и тошноту. Если человек сдерживает естественные позывы слишком часто, это может привести к необратимому растяжению стенок кишечника, болевому синдрому, запорам.

«Если сдерживание газов вошло в привычку, то повышенное давление скопившихся газов создаст в толстой кишке небольшие мешковидные выбухания, называемые дивертикулами. Эти мешочки могут стать причиной воспаления и явиться очагом инфекции. Таким образом, негативный эффект сдерживания газов в кишечнике сравним с частыми запорами. Когда газы остаются в кишечнике, они замедляют перистальтику, вызывая такое заболевание, как синдром раздраженного кишечника. К тому же частое скопление газов ухудшает процесс пищеварения», — добавила гастроэнтеролог.

Кроме того, постоянное сдерживание кишечных газов ослабляет тонус мышц тазового дна, что может привести к недержанию, предупредила специалист.

