В Одессе сотрудники военкомата протащили женщин на микроавтобусе

В Одессе сотрудники ТЦК протащили на автобусе мешавших мобилизации женщин

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) протащили на микроавтобусе женщин, которые пытались их остановить. Предположительно, внутри микроавтобуса находились насильно мобилизованные мужчины, пишет украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе женщины пытались остановить микроавтобус ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), в котором, вероятно, находились их мужчины», — отмечается в сообщении.

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как четыре женщины держатся за открытое окно движущегося микроавтобуса, который не останавливается и протаскивает их на протяжении нескольких метров. Проезжающие мимо автомобили сигналят в поддержку женщин.

В сети активно распространяются видеоматериалы, демонстрирующие силовую мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ), где сотрудники ТЦК задерживают мужчин и увозят их в микроавтобусах, порой применяя физическую силу и нанося побои.

Ранее на Украине мобилизовали мужчину вместе с его собакой.