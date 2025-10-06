На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нелегал без образования больше 20 лет работал в администрациях разных школ

В США нелегальный мигрант более 20 лет работал в сфере образования
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В США поймали 51-летнего мигранта, который работал в школах разных штатов годами и не имел необходимых дипломов. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, мужчина по имени Ян Андре Робертс приехал в страну из Гайаны и более 20 лет работал в разных учебных заведениях страны. Своим коллегам он рассказывал, что учился в элитных учебных учреждениях, в том числе и в Гарварде. В большинстве школ он занимал руководящие должности с высокой зарплатой, например, директора.

При этом коллеги замечали странности в поведении мужчины. Например, он мог врать о бытовых мелочах или о количестве детей. Робертс также говорил о супруге, но ее никто никогда не видел.

«Педагог» также стал фигурантом судебных разбирательств. В исках утверждалось, что Робертс брал на должности женщин вместо более подходящих по профессиональным качествам мужчин. Школам пришлось выплатить более $400 000 пострадавшим.

Расследование в отношении мужчины началось недавно. Выяснилось, он не имел права занимать высокие должности и с 2020 года находится на территории страны нелегально. Фигурантку грозит депортация.

Ранее в Австрии мужчина без диплома 15 лет работал учителем.

