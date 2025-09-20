На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Педагога, работавшего без диплома 15 лет, поймали после потери кошелька

В Австрии мужчина без диплома 15 лет работал учителем
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Австрии разоблачили после того, как он 15 лет проработал учителем с поддельным дипломом. Об этом сообщает Heute.

О том, что 48-летний педагог не имеет права преподавать, сотрудники правоохранительных органов узнали после того, как фигурант потерял кошелек. Внутри полицейские нашли поддельное удостоверение личности, было инициировано расследование.

Нагрянув к мужчине с обыском, в его квартире обнаружили поддельный диплом высокого качества.

Выяснилось, что в течение 50 лет сотрудники органов образования не замечали подлога и принимали документ австрийца. Начиная с 2010 года фигурант работал учителем немецкого языка и физкультуры.

Во время допроса мужчина признался в содеянном. Когда речь зашла о поддельном удостоверении в кошельке, он заявил, что это был просто реквизит.

После того, как в отношении мужчины появились обвинения, администрация школы прекратила с ним трудовые отношения. В случае, если вину мужчины докажут, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Казахстане задержали россиянина, который скрывался от правосудия 10 лет.

