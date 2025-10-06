На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области ввели новый спецсигнал тревоги

В Курской области вводится новый сигнал тревоги «Авиационная опасность»
true
true
true
close
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области, по согласованию с Министерством обороны РФ, вводится новый специальный сигнал тревоги под названием «Авиационная опасность». Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.

«На территории Курской области вводится новый специальный сигнал тревоги - «Авиационная опасность». Объявление этого сигнала будет производиться при появлении информации о возможной воздушной угрозе со стороны противника. Все экстренные службы при этом приводятся в полную готовность для обеспечения безопасности граждан», – говорится в официальном сообщении.

В сообщении также уточняется, что в случае подтверждения непосредственной угрозы нанесения удара по территории области будет активироваться сигнал «Ракетная опасность», уже известный местным жителям. Информирование населения о «Авиационной опасности» будет производиться теми же способами, что и при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

При этом использование специального звукового сигнала для оповещения не планируется.

Ранее в Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадала женщина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами