В Курской области ввели новый спецсигнал тревоги

В Курской области, по согласованию с Министерством обороны РФ, вводится новый специальный сигнал тревоги под названием «Авиационная опасность». Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.

«На территории Курской области вводится новый специальный сигнал тревоги - «Авиационная опасность». Объявление этого сигнала будет производиться при появлении информации о возможной воздушной угрозе со стороны противника. Все экстренные службы при этом приводятся в полную готовность для обеспечения безопасности граждан», – говорится в официальном сообщении.

В сообщении также уточняется, что в случае подтверждения непосредственной угрозы нанесения удара по территории области будет активироваться сигнал «Ракетная опасность», уже известный местным жителям. Информирование населения о «Авиационной опасности» будет производиться теми же способами, что и при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

При этом использование специального звукового сигнала для оповещения не планируется.

Ранее в Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадала женщина.