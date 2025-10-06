На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Романов рассказал о переезде Петербургского яхт-клуба на новое место

Депутат Романов проконтролирует судьбу Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба
true
true
true
close
Telegram-канал Романов

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов взял на контроль ситуацию с Санкт-Петербургским Речным яхт-клубом (СПбРЯК). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий посетил праздник закрытия навигации в клубе на Петровской косе, где поздравил яхтсменов с завершением сезона и вручил награды победителям последних регат. Также он рассказал о перспективах переезда организации.

«Поздравил яхтсменов с успешным завершением сезона, вручил награды победителям последних регат и рассказал о перспективах переезда. Ранее яхтсмены обращались в мой адрес с просьбой о помощи в вопросе сохранения организации», — отметил парламентарий.

Депутат напомнил, что в этом году клуб отмечает 165-летие и готовится к перебазированию. Причальный комплекс с эллингами планируется реконструировать. Вместо устаревших сооружений появится современный центр яхтенного спорта.

«По поручению президента России Владимира Путина будет создана комфортная тренировочная база, гостиница для иногородних спортсменов, большой медико-восстановительный центр, тренажерные и спортивные залы. Реализация проекта займет три года», — добавил депутат.

На время реконструкции резидентам яхт-клуба придется временно переехать. Город предложил несколько локаций, включая марину в Горской. Однако яхтсмены считают этот вариант неудобным: там планируется строительство, а также может не хватить места для размещения шести десятков парусных яхт, контейнеров с инвентарем и тележек.

«Провел совещание с Советом капитанов СПбРЯК, в ходе которого рассказал, что уже проработал их «наболевший» вопрос на уровне министра спорта РФ Михаила Дегтярева совместно с Росимуществом и правительством Санкт-Петербурга. Окончание навигации – сигнал для скорейшего решения вопроса о переезде», — сказал Романов.

По его словам, в ближайшее время будет предложена комфортная площадка для зимнего базирования яхт. К началу яхтенного сезона 2026 года планируется подобрать участок для размещения нового яхт-клуба. Деятельность организации продолжится без перерывов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами