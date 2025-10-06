В Дании введут бесполетные зоны на время проведения саммита ЕС

Полиция Дании объявит ряд районов места проведения саммита ЕС бесполетными зонами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление датской полиции.

С 9 по 10 октября в Хорсенсе состоится встреча министров в сфере телекоммуникаций, а 13 и 14 октября — министров торговли.

«В связи с председательством [Дании] в ЕС в районе Хорсенса будут созданы временные бесполетные зоны», — говорится в заявлении ведомства.

Датские правоохранители отмечают, что меры приняты исключительно в интересах безопасности и для поддержания общественного порядка.

2 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что Норвегия предоставила Дании системы обнаружения беспилотников после инцидентов с неопознанными дронами на территории страны.

Из-за проведения саммита ЕС воздушное пространство Дании закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. До этого в стране были зафиксированы неопознанные дроны у военных объектов, в том числе у авиабазы Каруп, авиабазы Скридструп и казарм в Хольстебро, а также над несколькими гражданскими аэропортами.

Как сообщалось ранее, США, Великобритания, Финляндия и Польша направили Дании средства борьбы с БПЛА, Германия — около 40 военнослужащих для мониторинга, обнаружения и защиты Копенгагена от дронов, Франция — военный вертолет Fennec и группу из 35 специалистов. Швеция одолжила систему по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (Counter UAS), несколько радаров, мотополицейских и служебных собак, Норвегия — полицейских.

Ранее в ЕС назвали сроки создания «стены дронов».