В Дании введут бесполетные зоны на время проведения саммита ЕС

Полиция Дании объявит ряд районов места проведения саммита ЕС бесполетными зонами
true
true
true
close
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Дании объявит ряд районов места проведения саммита ЕС бесполетными зонами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление датской полиции.

С 9 по 10 октября в Хорсенсе состоится встреча министров в сфере телекоммуникаций, а 13 и 14 октября — министров торговли.

«В связи с председательством [Дании] в ЕС в районе Хорсенса будут созданы временные бесполетные зоны», — говорится в заявлении ведомства.

Датские правоохранители отмечают, что меры приняты исключительно в интересах безопасности и для поддержания общественного порядка.

2 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что Норвегия предоставила Дании системы обнаружения беспилотников после инцидентов с неопознанными дронами на территории страны.

Из-за проведения саммита ЕС воздушное пространство Дании закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. До этого в стране были зафиксированы неопознанные дроны у военных объектов, в том числе у авиабазы Каруп, авиабазы Скридструп и казарм в Хольстебро, а также над несколькими гражданскими аэропортами.

Как сообщалось ранее, США, Великобритания, Финляндия и Польша направили Дании средства борьбы с БПЛА, Германия — около 40 военнослужащих для мониторинга, обнаружения и защиты Копенгагена от дронов, Франция — военный вертолет Fennec и группу из 35 специалистов. Швеция одолжила систему по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (Counter UAS), несколько радаров, мотополицейских и служебных собак, Норвегия — полицейских.

Ранее в ЕС назвали сроки создания «стены дронов».

