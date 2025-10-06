На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны детали нового уголовного дела против экс-министра Абызова

Осужденному экс-министру Абызову предъявили обвинение в мошенничестве
true
true
true
close
Shutterstock

Новое уголовное дело в отношении осужденного на 12 лет тюрьмы бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова связано с мошенничеством в сфере государственных инвестиций. Об этом заявила судья Тверского суда Москвы, передает ТАСС.

«Ходатайство следствия мотивировано криминальной опасностью против собственности. Потерпевшей стороной по делу признан представитель акционеров Российской венчурной компании», — пояснила судья.

Абызову предъявлено обвинение в мошенничестве, которое отличается опасностью против собственности.

Михаила Абызова задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. По данным следствия, экс-министр и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний, «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

20 сентября стало известно, что судебные приставы начали взыскивать с Абызова около 27 млрд рублей. Приставы открыли два исполнительных производства о принудительном обращении средств экс-чиновника в государственный доход. Есть и другие исполнительные производства, начатые в отношении экс-министра — принудительное взыскание не оплаченных в установленный срок исполнительных сборов, расходов по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям.

Ранее Абызов попросил оправдать его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами