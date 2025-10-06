Стали известны детали нового уголовного дела против экс-министра Абызова

Новое уголовное дело в отношении осужденного на 12 лет тюрьмы бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова связано с мошенничеством в сфере государственных инвестиций. Об этом заявила судья Тверского суда Москвы, передает ТАСС.

«Ходатайство следствия мотивировано криминальной опасностью против собственности. Потерпевшей стороной по делу признан представитель акционеров Российской венчурной компании», — пояснила судья.

Абызову предъявлено обвинение в мошенничестве, которое отличается опасностью против собственности.

Михаила Абызова задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. По данным следствия, экс-министр и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний, «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

20 сентября стало известно, что судебные приставы начали взыскивать с Абызова около 27 млрд рублей. Приставы открыли два исполнительных производства о принудительном обращении средств экс-чиновника в государственный доход. Есть и другие исполнительные производства, начатые в отношении экс-министра — принудительное взыскание не оплаченных в установленный срок исполнительных сборов, расходов по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям.

Ранее Абызов попросил оправдать его.