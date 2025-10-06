На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российского подростка обвинили в изнасиловании мальчика в психбольнице

«ОН»: подростка обвинили в изнасиловании мальчика в психбольнице Краснодара
true
true
true
close
Depositphotos

В Краснодаре 17-летнего подростка обвинили в изнасиловании 11-летнего мальчика в стенах психбольницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в психбольнице №7. По словам женщины, приехавшей 4 октября навестить своего сына, ее ребенок сообщил ей, что стал свидетелем изнасилования своего соседа по палате более старшим подростком. Также, со слов ее сына, имели место другие унизительные действия в отношении пострадавшего. Представители медучреждения, по информации женщины, охарактеризовали произошедшее как «баловство» и сообщили о расселении несовершеннолетних по разным палатам.

Следственные органы уже провели проверку, в ходе которой юноша признался в содеянном, заявила женщина. Также она рассказала, что, по ее мнению, больница пыталась «замять ситуацию».

Ранее 38-летний мужчина женился на 15-летней школьнице и несколько раз ее изнасиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами