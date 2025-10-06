Российского подростка обвинили в изнасиловании мальчика в психбольнице

В Краснодаре 17-летнего подростка обвинили в изнасиловании 11-летнего мальчика в стенах психбольницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в психбольнице №7. По словам женщины, приехавшей 4 октября навестить своего сына, ее ребенок сообщил ей, что стал свидетелем изнасилования своего соседа по палате более старшим подростком. Также, со слов ее сына, имели место другие унизительные действия в отношении пострадавшего. Представители медучреждения, по информации женщины, охарактеризовали произошедшее как «баловство» и сообщили о расселении несовершеннолетних по разным палатам.

Следственные органы уже провели проверку, в ходе которой юноша признался в содеянном, заявила женщина. Также она рассказала, что, по ее мнению, больница пыталась «замять ситуацию».

