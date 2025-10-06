На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДУМ призвали не поддаваться на провокации террористов, готовящих нападение на синагоги в РФ

Муфтий Москвы Крганов: предотвращенные в синагогах теракты призваны были напугать людей
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Попытки совершить теракты в синагогах в Красноярском и Ставропольском краях направлены на дестабилизацию общества, поэтому важно быть едиными и не поддаваться на провокации. Об этом «Газете.Ru» заявил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов.

«К огромному сожалению, в мире все чаще практикуются методы нарушения спокойствия и безопасности страны путем преступных с точки зрения закона и совести действий в религиозных объектах. Подкладывание свиных голов, поджоги мечети, спиливание крестов, нападки на синагогу — это один и тот же почерк провокационных сил, желающих расшатать стабильность и единство государства, напугать простых людей. Наш ответ им — наше единство: не поддаваться провокациям, жестко пресекать нарушителей, придерживающихся крайних взглядов, вести в обществе разъяснительную работу», — сказал он.

6 октября ФСБ РФ сообщило, что в Красноярске были задержаны два уроженца центральноазиатской страны, которые готовили взрывное устройство для подрыва городской синагоги. В одном из заброшенных зданий, используемом террористами в качестве тайника, были обнаружены химические прекурсоры и поражающие элементы. Действия задержанных квалифицированы по статьям о подготовке к теракту и содействии террористической деятельности.

Кроме того, по данным ведомства, в Пятигорске задержали россиянина, который планировал поджог здания еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью.

Ранее в Севастополе задержали мужчину за экстремистские комментарии в Telegram.

