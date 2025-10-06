На Кубани стоматолог взял с клиентов предоплату на 1 млн рублей и не стал лечить зубы

В Геленджике стоматолог взял с клиентов предоплату, но зубы лечить не стал

В Геленджике возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ в отношении 42-летнего жителя, который, предположительно, обманул семерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Согласно материалам дела, мужчина, занимая должность врача в стоматологической клинике, получил от семерых клиентов предоплату в размере 1 млн рублей, но зубы им так и не вылечил.

Недобросовестному врачу грозит до шести лет лишения свободы.

До этого врач потребовала компенсацию от написавшей негативный отзыв пациентки. После отзыва медика оштрафовали и лишили премии, и женщина обратилась в суд с требованием компенсировать ей материальные потери — 99 тыс. рублей за зарплату, 200 тыс. за моральный ущерб и 300 тыс. за репутационный урон.

Ранее врач избил сам себя и обвинил в нападении пациента, которого не хотел лечить.