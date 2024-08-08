Врач избил сам себя и обвинил в нападении пациента, которого не хотел лечить

В Великобритании врач избил сам себя, чтобы обвинить нежеланного пациента в нападении и избавиться от него. Об этом пишет Daily Mail.

В феврале 2020 года 58-летний врач-терапевт Гуркирит Калькат из Эссекса вызвал на прием своего давнего пациента. Во время консультации тот, по словам Кальката, вскочил, толкнул его к двери и ударил кулаком в левую часть груди.

В свою очередь пациент утверждал, что оставался в кресле, когда доктор стал себя избивать сам себя и кричал: «Прекратите меня бить», а потом спросил у своей секретарши: «Вы же видели, как он меня ударил?». Женщина подтвердила это, и врач потребовал, чтобы пациент покинул его кабинет, а затем нажал тревожную кнопку.

На суде Калькат утверждал, что проблемный пациент угрожал причинить вред ему и его семье, а также вымогал у него деньги. Однако выяснилось, что мужчина сам оплатил его реабилитацию стоимостью £40 тыс., а также предложил пациенту еще £15 тыс., если он найдет другого доктора. Кроме того, Калькат утверждал, что якобы болен раком крови и ему осталось жить шесть месяцев, пытаясь заставить пациента отказаться от его услуг.

В ходе расследования выяснилось, что все это мужчина делал, так как хотел избавиться от пациента, у которого имелись проблемы с наркотиками, перед слиянием его клиники с другой. В итоге врача отстранили от работы на 12 месяцев.

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